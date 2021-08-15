Сотрудники ДПС устроили погоню за водителей каршеринга на Оптиков

Сотрудники ДПС устроили погоню за водителей каршеринга на Оптиков
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга инспекторы ДПС ловили пьяного водителя каршерингового автомобиля.

Последний, вероятно, пожелал остаться незамеченным, так как двигался с выключенными фарами. Погоня произошла в ночь на 15 августа.

Подробности приводятся в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Нарушителя заметили на улице Оптиков. В ответ на просьбу остановиться водитель прибавил скорость. Автомобилист проскочил на красный сигнал светофора, при этом чуть не сбив пешеходов. В итоге его все-таки задержали во дворах.

Всего за прошедшую ночь в Приморском районе полиция поймала пять нарушителей ПДД, при этом трое из них были на арендованном авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Выборгском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором очевидец обвинил неработающий светофор.

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