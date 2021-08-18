Среди россиян вырос спрос на получение вида на жительство в Испании

Жители России заинтересовались недорогим жильем в Испании.

Специалисты портала Spain-Real.Estate 18 августа заметили, что среди россиян на 30% взлетел спрос на получение вида на жительство на территории Испании.

На самом деле, жителей России привлекла Испания еще весной, в мае этого года. Но если сравнивать с прошлым годом, то спрос на ВНЖ вырос на 30%.

По словам экспертов, это связано с тем, что в Испании довольно недорого стоит приобрести недвижимость. Так, в европейском государстве самая бюджетная квартира в 32,2 «квадрата» в городе Торревьеха обойдется в 39,9 тыс. евро. На русские деньги это порядка 3,4 млн рублей. При том, что городок находится вблизи песчаного пляжа.

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