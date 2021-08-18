Сбежавший президент Афганистана пообещал скоро вернуться

Сбежавший президент Афганистана пообещал скоро вернуться
Ашраф Гани - действующий президент Афганистана с 29 сентября 2014 года. Фото: скриншот Instagram

Глава Афганистана Ашраф Гани, который несколько дней назад бежал из страны, пообещал вскоре вернуться.

«В ближайшем будущем вернусь в свою страну», — пишет ТАСС заявление Гани.

Он отметил, что и дальше собирается делать все, чтобы достичь справедливости для афганцев.

Напомним, что 15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани уехал из страны.

Вице-президент республики Амрулла Салех объяснил, что согласно афганской Конституции теперь он исполняющий обязанности президента страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Афганистана бежал, а в аэропорту Кабула давка. Позже Ашраф Гани объяснил, что покинул государство, не желая вооруженных столкновений, жертвами которых станет мирное население.

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