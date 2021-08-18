Перенести Большой порт из Петербурга в Усть-Лугу стоит 3 трлн рублей

Представители портовой администрации выступили против того, чтобы переносить Большой порт Петербурга в Усть-Лугу из-за того, что это обойдется в 3 трлн рублей.

«Ведомости» пишут, что ассоциация морских торговых портов 16 августа направила документ, в котором попросила более внимательно заняться вопросом переноса Большого порта из Северной столицы в Усть-Лугу.

Письмо получил председатель межведомственной рабочей группы по проработке вопроса редевелопмента порта заместителя министра транспорта Александр Пошивай.

Стивидоры подсчитали, во сколько обойдется такой переезд. Цифра получилась внушительная. На это понадобится три триллиона рублей. Именно это и стало причиной, по которой попросили подробно рассмотреть вопрос, прежде чем решиться на переезд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в морской порт Петербурга приплыл первый «Сапсан» нового поколения.