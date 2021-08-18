Актриса Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Еще совсем недавно средства массовой информации не уставали публиковать новости о второй беременности американской актрисы Скарлетт Йоханссон, как вдруг стало известно, что звезда уже родила малыша.

Об этом сообщил представитель Йоханссон в беседе с People. Однако о поле ребенка нет никаких сведений. Также как и неизвестно имя ребенка, и дата рождения. Единственное уточнение — это то, что роды были «недавними».

Известно,что для Скарлетт Йоханссон и ее мужа — американского комика Колина Жоста это будет первый общий ребенок. От первого брака у Скарлетт Йоханссон есть 6-летняя дочь Роуз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 40-летняя Пэрис Хилтон совсем скоро родит своему жениху Картеру Реумому малыша. Ради ребенка женщина сделала процедуру ЭКО.