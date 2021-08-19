Автомобилист погиб после встречи с лосем в Финляндии

Водитель погиб после ДТП с животным. Фото: pixabay.com

Водитель погиб после ДТП с животным. Фото: pixabay.com

В Юупайоки Финляндии водитель легкового автомобиля погиб после ДТП с лосем.

Трагическая авария случилась в среду, 18 августа, в 7:45 утра на трассе 58. Травмы, полученные автомобилистом, оказались несовместимы с жизнью. Информация о животном не приводится.

Как сообщило издание Yle, число аварий с лосями в Финляндии снизилось в минувшем году на 50%. По данным статистического центра, количество аварий все равно превысило полторы тысячи.

Всего в Финляндии в прошлом году случилось 14 тыс. ДТП с дикими животными. Причем самым опасным месяцем стал ноябрь. Тогда случилось 2400 ДТП. Чаще всего на проезжую часть выходили представители семейства оленевых и дикие кабаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области автомобилист врезался в лося. Животное погибло на месте происшествия, а мужчину госпитализировали.