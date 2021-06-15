Водитель легковушки насмерть сбил лося в Гатчинском районе и попал в больницу

В Гатчинском районе Ленинградской области автомобилист врезался в лося. Животное погибло на месте происшествия, а мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел в ночь на вторник,15 июня. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и медики.

Как сообщил 78.ru, сотрудники МЧС извлекли водителя из поврежденного авто, после чего передали его медикам скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу.

Подробности о тяжести его травм отсутствуют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Красного Села заметили лося, который переходил дорогу. В теплое время года автомобилистам стоит быть особенно внимательными.