В Красном Селе заметили лося, переходящего дорогу

Лось оказался на проезжей части и мог пострадать. Фото: скриншот Вконтакте

Лось оказался на проезжей части и мог пострадать. Фото: скриншот Вконтакте

В теплое время года автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

Жители Красного Села заметили лося, который переходил дорогу в понедельник, 14 июня. Видеозапись с животным появилась в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Лося заметили на перекрестке проспекта Красных Командиров и улицы Первого Мая. Он прогуливался по проезжей части средь бела дня. К счастью, животное не пострадало. Напоминаем, что в связи с потеплением в лесу активизировались насекомые, из-за которых лоси чаще выбегают на дорогу – так они пытаются спастись от назойливых кровопийц. Автомобилистам крайне важно соблюдать скоростной режим, чтобы не сбить ни одну зверушку, в противном случае придется платить штраф.

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