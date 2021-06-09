В Ленобласти дорожникам пришлось выселять бобров

В Ленобласти дорожникам пришлось выселять бобров
Бобры поселились в реке и понастроили плотин. Фото: скриншот Instagram

Животные построили плотину, в связи с чем вода из реки начала подступать к дороге.

В Ленинградской области действия бобров чуть не привели к затоплению дороги. Дорожникам пришлось выселять животных, которые понастроили плотин на реке Сердце. Об этом 8 июня сообщили в ГКУ «Ленавтодор».

Известно, что вода вышла из берегов реки недалеко от автодороги Лисино-Корпус — Радофинниково Тосненского района. Там поселилось семейство бобров, которые построили мощный заслон из плотин.

«Часть брёвен — в руку толщиной. Пришлось попотеть, пока убрали, — пишут дорожники. — Ни один бобер не пострадал. По нашим данным, они решили сменить место дислокации подальше в лес. Так спокойнее».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему петербургские бобры потеряли страх и стали выходить к людям.

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