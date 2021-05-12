Почему петербургские бобры потеряли страх и стали выходить к людям

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

В Росприроднадзоре рассказал, почему бобры стали разгуливать среди жилых домов в различных районах Петербурга и в центре города. Дело в том, что у них весной появляется потомство, а молодые бобры начинают вести самостоятельную жизнь и искать себе пару.

Специалисты рассказали, что при встрече с бобром ни в коем случае не подкармливать его, так как этим животным подойдет не вся еда.

Петербуржцам советуют не подходить к животному, тем более, не пытаться его погладить или сфотографировать. Бобер может испугаться и даже укусить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что не только бобры, и другие экзотические звери порой встречаются на улицах Северную столицы. Буквально пару дней назад, в воскресенье, удивленные петербуржцы заметили на дереве возле Театра юного зрителя енота.