В Петербурге стрельба по птицам обернулась уголовным делом

В Петербурге стрельба по птицам обернулась уголовным делом
Стреляли из дома 29 по 6-й Советской улице. Фото: скриншот google.maps

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по птицам в центре Петербурга.

Напомним, инцидент произошел в 16 августа. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала о стрельбе из дома № 29 по 6-й Советской улице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 58-летнего безработного местного жителя.

Мужчина из окон своей квартиры на пятом этаже, выходящих на детскую площадку, стрелял по птицам. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

птицы стрельба уголовное дело


 

Новости партнеров
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каждый третий сотрудник сферы услуг в Петербурге отказался от прививки
Крест в Матвеевском саду сломал сбежавший из-под домашнего ареста
В Петербурге построили около 2 млн квадратов жилья за полгода
В России за сутки COVID подхватили еще 21 058 человек
Яблочный Спас 2021: что нельзя делать 19 августа
В Петербурге стрельба по птицам обернулась уголовным делом
В парке на Лесном проспекте ищут извращенца, пристающего к прохожим
В Петербурге задержали «целительницу», снявшая порчу с пенсионерки