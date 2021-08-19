В Петербурге стрельба по птицам обернулась уголовным делом

Стреляли из дома 29 по 6-й Советской улице. Фото: скриншот google.maps

Стреляли из дома 29 по 6-й Советской улице. Фото: скриншот google.maps

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по птицам в центре Петербурга.

Напомним, инцидент произошел в 16 августа. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала о стрельбе из дома № 29 по 6-й Советской улице.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 58-летнего безработного местного жителя.

Мужчина из окон своей квартиры на пятом этаже, выходящих на детскую площадку, стрелял по птицам. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.