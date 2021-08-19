В Петербурге построили около 2 млн квадратов жилья за полгода

В Петербурге за прошедшие месяцы текущего года ввели 1,9 млн квадратных метров жилья. Это почти 60% от планов на 2021 год.

Губернатор Александр Беглов отметил, что потенциал строящихся домов позволяет рассчитывать на то, что плановое задание по вводу жилья в этом году будет полностью выполнено, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В период 2020 — 2030 годов в Петербурге планируется построить почти 32 миллиона квадратных метров жилья. Такой показатель установлен Минстроем РФ.

Сегодня в городе жилищное строительство ведут 145 компаний. Из них 85 застройщиков работают с использованием счетов ЭСКРОУ. Они работают на 164 проектами общей площадью 5,4 млн квадратных метров.

Средняя стоимость одного квадратного метра в городе на первичном рынке составляла 156 тыс. руб., а на вторичном — 160 тыс..

Отметим, что в Петербурге за июль 2021 года существенно упал спрос на покупку недвижимости. Эксперты считают, что все дело в изменениях в программу государственной поддержки ипотеки. Теперь для петербуржцев изменили ставку льготного кредита – она поднялась до семи процентов. Также в кредит по программе можно брать только три миллиона рублей. В связи с этим количество ипотечных сделок в Петербурге снизилось на 15%. Тенденция будет сохраняться в ближайшие месяцы. Есть и хорошая новость: благодаря этому не будут повышаться цены на жилье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком.