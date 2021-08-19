Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»

Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»
Пока никаких гарантий нет, отметил ученый. Фото: sputnikvaccine.com/rus

В центре им. Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины от ковида «Спутник V», который предназначен специально под штамм «Дельта». Об этом заявил академик РАН Александр Гинцбург.

Так, в холодильнике уже стоит модифицированная вакцина, но говорить о ее эффективности еще рано. Пока никаких гарантий нет, отметил ученый. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее для борьбы с «Дельта»-штаммом академик советовал делать против штамма «Дельта» двухкомпонентную вакцину Pfizer, а для ее закрепления — однокомпонентный «Спутник Лайт». Тогда эффективность препаратов в борьбе с мутацией оценивалась в 40%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 058 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 684 531.

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