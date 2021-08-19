Врач назвала методы предотвращения развития деменции

Врач назвала методы предотвращения развития деменции
Деменция развивается из-за нескольких факторов. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Около 50 млн человек в мире сейчас страдают от деменции. Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала, какие меры профилактики нужны для снижения риска заболевания.

По ее словам, на развитие болезни влияет множество факторов. Молодым людям врач посоветовала вести здоровый образ жизни и остерегаться черепно-мозговых травм. Важно также повышать уровень образования.

Как сообщили «Аргументы и Факты», доктор отметила, что люди среднего возраста могут уберечься от деменции, если улучшат качество сна, будут заниматься профилактикой снижения слуха и контролировать гипертонию. Кроме того, следует не допускать гиперхолестеринемии.

Пожилым людям Боголепова рекомендовала бороться с депрессией и избегать социальной изоляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученым удалось выявить взаимосвязь между риском появления болезни Альцгеймера и беседами с близкими людьми. Они изучили данные 2 100 добровольцев, средний возраст которых составил 63 года.

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