Суд Ленобласти приговорил заказчика убийства ректора к 18 годам тюрьмы

В результате во Всеволожске другой человек за деньги выстрелил пять раз в ректора, из-за чего тот скончался. Фото: pixabay.com

В результате во Всеволожске другой человек за деньги выстрелил пять раз в ректора, из-за чего тот скончался. Фото: pixabay.com

Суд Ленобласти постановил приговор в отношении организатора убийства в 2012 году ректора университета учреждения высшего профессионального образования.

Суд вынес заочный приговор в отношении являющегося «заказчиком» убийства ректора учреждения высшего профессионального образования. Об этом сообщает Ленинградский областной суд.

Василия Соловьева признали виновным в организации в 2012 году убийства ректора образовательного учреждения в связи с тем, что последний после своего назначения на должность, выявил факты отчуждения объектов недвижимости, принадлежащих университету, а также причинения различными организациями, подконтрольных Василию Соловьеву, другого материального ущерба, и обратился в правоохранительные органы и суд.

В результате во Всеволожске другой человек за деньги выстрелил пять раз в ректора, из-за чего тот скончался.

Суд приговорил Василия Соловьева к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали 20 миллионов рублей в качестве морального вреда в пользу потерпевших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга дал «условку» студентке, получавшей выплаты не законно.