Суд Петербурга дал «условку» студентке, получавшей выплаты не законно

За это время ей перечислили 345 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

За это время ей перечислили 345 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Суд Северной столицы огласил приговор в отношении Татьяны Калининой, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат.

Калинина являлась получателем ежемесячной социальной выплаты – пенсии по случаю потери кормильца, начисляемой Министерством обороны РФ в размере 16 тысяч рублей. Однако, заведомо осознавая то, что изменение обстоятельств, лишающих ее прав на дальнейшее получение социальных выплат, а именно прекращение учебы детьми старше 18 лет, влечет отмену начисления социальных выплат, подала заявление об отчислении в СПб ГБПОУ «Петровский колледж». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ее отчислили, однако ФКУ «Центр социального обеспечения «Военный комиссариат ЛО» она не оповестила, тем самым умолчала о получении денежных средств Министерства обороны РФ.

Калинина путем обмана получала ежемесячные социальные выплаты – пенсию по случаю потери кормильца. За это время ей перечислили 345 тысяч рублей. Это является крупным размером. Так она причинила ущерб Министерству обороны РФ на указанную сумму.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области суд вынес приговор по делу о производстве более 260 килограммов наркотиков.