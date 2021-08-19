Почти 40% россиян отметили ухудшение качества продуктов за время пандемии

Почти 40% жителей России уверены, что качество некоторых продуктов питания за время пандемии ковида снизилось.

Больше половины считают, что за последний год качество сильно не изменилось, четыре процента говорят, что оно повысилось. Такие данные приводит Роскачество. Об этом сообщает ТАСС.

72% опрошенных обратили внимание ухудшение качества колбасы, 59% — молока и творога, 55% — российских сыров, 41% — мяса. 38% уверены, что понизилось качество овощей, еще 33% — фруктов. Качество сладостей не устраивает 37% респондентов, 36% отмечают плохое качество хлеба. Кроме того, по мнению 29% опрошенных снизилось качество рыбы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, главный онколог «СМ-Клиника» профессор Александр Серяков рассказал, что 50 граммов съеденного сырокопченого сервелата по канцерогенности можно сравнить с выкуренной пачкой сигарет.