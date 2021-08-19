Беглов выписал премии детям-спортсменам и тренерам

Премии за высокие достижения в спорте получат более 400 взрослых спортсменов и тренеров. Фото: пресс-служба Смольного

Премии за высокие достижения в спорте получат более 400 взрослых спортсменов и тренеров. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выделил премии спортсменам.

Премии правительства присудили одаренным детям-спортсменам, тренерам и преподавателям города, а также тренерам сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Премию получат 15 детей, которые завоевали награды на Зимних юношеских олимпийских играх и других соревнованиях России и Европы. Наградят пять тренеров, участвовавших в подготовке этих маленьких спортсменов.

Премии за высокие достижения в спорте получат более 400 взрослых спортсменов и тренеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве состоялась рабочая встреча с руководством банка ВТБ, на которой обсудили обеспечение транспортной доступности аэропорта Пулково. Глава города отметил, что соглашение об инвестициях на 40 млрд рублей для развития аэропорта подписали еще в июне, на ПМЭФ-2021.