Беглов выписал премии детям-спортсменам и тренерам

Беглов выписал премии детям-спортсменам и тренерам
Премии за высокие достижения в спорте получат более 400 взрослых спортсменов и тренеров. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выделил премии спортсменам.

Премии правительства присудили одаренным детям-спортсменам, тренерам и преподавателям города, а также тренерам сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Премию получат 15 детей, которые завоевали награды на Зимних юношеских олимпийских играх и других соревнованиях России и Европы. Наградят пять тренеров, участвовавших в подготовке этих маленьких спортсменов.

Премии за высокие достижения в спорте получат более 400 взрослых спортсменов и тренеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве состоялась рабочая встреча с руководством банка ВТБ, на которой обсудили обеспечение транспортной доступности аэропорта Пулково. Глава города отметил, что соглашение об инвестициях на 40 млрд рублей для развития аэропорта подписали еще в июне, на ПМЭФ-2021.

Александр Беглов Смольный спорт спортсмены тренер


 

Новости партнеров
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сдвоенные «Ласточки» пойдут между Петербургом и Москвой в сентябре
Прокуратура установит причины схода грузового поезда с путей под Кингесеппом
Беглов выписал премии детям-спортсменам и тренерам
В Греции ужесточили коронавирусные меры и ввели комендантский час
Двое маленьких детей умерли в России от коронавируса
С начала пандемии в Петербурге выписали более 900 штрафов за ковид-нарушения
Вакцинация снижает в пять раз вероятность тяжелой формы ковида
В Петербурге задержали мошенников-предпринимателей