Мотоциклист сбил молодого человека на Литейном

Мотоциклист сбил молодого человека на Литейном
Мотоциклист сбил пешехода. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга вечером в четверг, 19 августа, случилось ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Все живы.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе через Литейный проспект. Молодой человек переходил дорогу, когда его сбил мотоциклист. Судя по видео, пешеход получил травмы, он лежит на дороге и закрывает лицо руками. Байкер при этом стоит рядом с ним. Точной информации о состоянии пострадавшего на данный момент нет.

Экстренных служб на месте ДТП не видно. Все подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Колпинском шоссе насмерть сбили пешехода. Человек после столкновения отлетел на 15 метров от места ДТП. Он погиб на месте происшествия, еще до приезда бригады скорой помощи.

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