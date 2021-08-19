На Колпинском шоссе насмерть сбили пешехода

На Колпинском шоссе насмерть сбили пешехода
Пешеход погиб на Колпинском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Колпинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «Автолюбители Колпино». Очевидцы сообщают, что все произошло вечером 19 августа на Колпинском шоссе. Пешеход пересекал проезжую часть по переходу, когда его сбил автомобиль «Хонда Аккорд».

Человек после столкновения отлетел на 15 метров от места ДТП. Он погиб на месте происшествия, еще до приезда бригады скорой помощи. У машины при этом разбит бампер и лобовое стекло.

Пользователи пишут в комментариях, что этот переход довольно опасный — людей бывает сложно заметить в темноте.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начинающий водитель устроил массовое ДТП на Московском шоссе.

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