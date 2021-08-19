В России снижаются темпы роста IT-преступлений

Число IT-преступлений в России начинает снижаться. За первые три месяца 2021 года прирост таких преступлений составлял 33,7%, а за семь месяцев он сократился до 15,7%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, в стране зафиксировано замедление темпов роста зарегистрированных IT-преступлений. Две трети преступлений в сфере высоких технологий совершены с использованием сети Интернет.

В ведомстве отметили, что в целом по России заметно сокращение числа зарегистрированных правонарушений, в том числе убийств и покушений на них.

Также на 18,3% снизилось количество преступлений, совершенных подростками. Наблюдается и сокращение преступлений, совершенными в нетрезвом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника.