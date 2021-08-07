МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника

МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника
Четыре процента преступников - иностранцы. Фото: pixabay

Среднестатистический преступник в России — это безработный мужчина, ранее совершивший преступление. Такой портрет составили в МВД.

Так, за полгода полицейские выявили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из них 64% были безработными, а 58% ранее переступала закон. Об этом сообщают «Известия».

В правоохранительных органах обратили внимание на то, что за тот же период каждое третье преступление в России совершено пьяным человеком. Однако, число таких случаев уменьшилось за год на 7%.

Известно, что среди злоумышленников больше мужчин, чем женщин. Четыре процента преступников — иностранцы. в 80% — это граждане СНГ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе пьяный мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, идущего по тротуару. Ребенок попал в больницу.

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