Ученые выяснили, как коронавирус «взламывает» клетки

Ученые выяснили, как коронавирус &#171;взламывает&#187; клетки
Это открытие позволит ученым приступить к поиску новых методов для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили механизм, который позволяет SARS-CoV-2 заражать клетки человека.

Как сообщает EurekAlert, S-белка коронавируса по краям размещены гликаны — молекулы, функционирующие в качестве отпирающего механизма для «ворот» клетки. По данным исследователей, они открывают ковиду путь к заражению.

«Мы раскрыли важный секрет того, как спайк-белок поражает клетки. Без этих ворот вирус в основном становится неспособным к заражению», — заявил биофизик Ромми Амаро.

Научный сотрудник добавил, что это открытие позволит ученым приступить к поиску новых методов для лечения коронавируса. Если эти ворота получится заблокировать в закрытом положении, то вирус не сможет добраться до клеток человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали о «рабочем инструменте» при лечении COVID-19.

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