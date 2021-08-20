В Петербурге на треть упал уровень вакантности в стрит-ритейле

В Северной столице за полгода уменьшилось число свободных торговых помещений. Об этом заявили аналитики организации Colliers.

Так, на центральных торговых улицах Петербурга уровень вакантности стрит-ретейла упал на 33% (до 11,5%). В конце прошлого года свободными тогда были около 16% площадей. Об этом сообщает «РБК».

Больше всего свободных мест для торговли оказалось на Невском проспекте. К лету здесь вакантно в три раза больше помещений, чем в начале прошлого года.

Специалисты уверены, в три раза чаще стали закрываться магазины одежды. Кафе и рестораны тоже потеряли в числе точек из-за смены арендаторов.

В Северной столице меняется структура арендаторов стрит-ретейла. Сегмент fashion-retail открывает новые точки, отмечают эксперты.

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