В Петербурге на треть упал уровень вакантности в стрит-ритейле

В Петербурге на треть упал уровень вакантности в стрит-ритейле
Сегмент fashion-retail открывает новые точки, отмечают эксперты. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице за полгода уменьшилось число свободных торговых помещений. Об этом заявили аналитики организации Colliers.

Так, на центральных торговых улицах Петербурга уровень вакантности стрит-ретейла упал на 33% (до 11,5%). В конце прошлого года свободными тогда были около 16% площадей. Об этом сообщает «РБК».

Больше всего свободных мест для торговли оказалось на Невском проспекте. К лету здесь вакантно в три раза больше помещений, чем в начале прошлого года.

Специалисты уверены, в три раза чаще стали закрываться магазины одежды. Кафе и рестораны тоже потеряли в числе точек из-за смены арендаторов.

В Северной столице меняется структура арендаторов стрит-ретейла. Сегмент fashion-retail открывает новые точки, отмечают эксперты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый частый обман – несоответствие цены товара в чеке и в торговом зале. Как проверить, не обманули ли вас?

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