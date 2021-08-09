Вас обманули: что нужно проверять в чеках из магазина

Вас обманули: что нужно проверять в чеках из магазина
Чеки нужно внимательно проверять. Фото: pixabay.com

Все знают, что чеки нужно внимательно проверять. Правда, делают это не всегда. Там может крыться не один подвох. Как проверить, не обманули ли вас?

Самый частый обман – несоответствие цены товара в чеке и в торговом зале.

По словам начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимира Тарачева, кассиры могут включить в чек другие товары, дважды пробить один и тот же. Обычно так делают в продовольственных магазинах и супермаркетах. Как правило, там закупаются массово, а проверять множество сумм и количество товаров в чеке сложно и долго.

Если вы нашли такие ошибки, сначала потребуйте кассира. Он должен пробить товар по ценнику из зала или вернуть деньги.

Вам отказали? Вызывайте администратора или директора магазина и сообщите о проблеме им. Ваш главный аргумент – Закон РФ «О защите прав потребителей» и статья 14,7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Если вам отказали в устной форме, обязательно предъявите претензию в письменной форме. Когда это не получится сделать в добровольном порядке, идите в Управление Роспотребнадзора. Напишите заявление и приложите к нему ответ магазина на жалобу и фотографию ценника из зала.

Нарушителя могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

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