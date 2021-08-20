Утром в пятницу в Петербурге пробки в два балла

Утром в пятницу в Петербурге пробки в два балла
Из-за дорожных работ затруднено движение транспорта по Московскому шоссе, по восьмой и девятой линям Васильевского острова. Фото: "Яндекс.пробки"

Утром в пятницу в Петербурге пробки в два балла.

Затрудненное движение наблюдается на Обводном канале, Садовой улице, Большом проспекте Петроградской стороны, Среднем и Большом проспектах Васильевского острова, Рисмско-Корсакова. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Из-за дорожных работ затруднено движение транспорта по Московскому шоссе, по восьмой и девятой линям Васильевского острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дороге КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с Пулковским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») перекроют две полосы движения. Это произойдет из-за проведения работ по устранению колейности покрытия проезжей части. Так, с 23 августа по 5 сентября этого года перекроют для движения автотранспорта третью и четвертую полосы.

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