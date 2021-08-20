Каршеринг в Купчино не осилил поворот

За час запись с видео собрала 21 тысячу просмотров, 21 лайк и 17 комментариев. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» "ВКонтакте".

За час запись с видео собрала 21 тысячу просмотров, 21 лайк и 17 комментариев. Фото: скрин группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» "ВКонтакте".

ДТП с машиной в каршеринге произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением на повороте и влетел в отбойник. На месте прибыли сотрудники ГИБДД. Как произошла авария и в каком состоянии водитель не известно. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

За час запись с видео собрала 21 тысячу просмотров, 21 лайк и 17 комментариев.