Каршеринг в Купчино не осилил поворот

ДТП с машиной в каршеринге произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением на повороте и влетел в отбойник. На месте прибыли сотрудники ГИБДД. Как произошла авария и в каком состоянии водитель не известно. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
За час запись с видео собрала 21 тысячу просмотров, 21 лайк и 17 комментариев.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга вечером в четверг, 19 августа, случилось ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Все живы. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе через Литейный проспект. Молодой человек переходил дорогу, когда его сбил мотоциклист. Судя по видео, пешеход получил травмы, он лежит на дороге и закрывает лицо руками.