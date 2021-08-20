У бара «Скандал» любитель ночных клубов решил пострелять из травмата

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга «по горячим следам» по подозрению хулиганстве задержали 30-летнего молодого человека. Возбуждено административное производство по ст.20.8 КоАП РФ.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию поступило сообщение, что у д. 2 по ул. Ломоносова мужчина стрелял из травматического пистолета.

Так, у бара «Скандал» произошел конфликт между двумя компаниями, в результате которого неработающий мужчина выстрелил предположительно из травматического оружия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге отправил под стражу Джовхара Чилиева, подозреваемого в хулиганской стрельбе на Сенной площади. Инцидент произошел в ночь на 18 августа у дома 2 по Сенной площади. Дознание считает, что Чилиев не менее двух раз выстрелил в сторону потерпевшего.