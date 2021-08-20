КСП нашла в МО Гагаринское 250 нарушений на 50 млн

КСП нашла в МО Гагаринское 250 нарушений на 50 млн
Установили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и неэффективное использование средств местного бюджета. Фото: pixabay
Контрольно-счетная палата Северной столицы проверит устранение нарушений в МО Гагаринское. Там в ходе плановой проверки установили более 250 нарушений на общую сумму более 50 миллионов рублей.
В 2018 году администрация МО Гагаринское потратила 244 тысячи рублей на капремонт тротуара на пр. Космонавтов, д. 23. Более 680 тысяч рублей она потратила на покупку имущества для бюджетных госучреждений, а также организацию мероприятий и лекций для детей. В 2019 году избирательная комиссия МО Гагаринское потратила более полумиллиона рублей на поездку в Репино. Там прошел обучающий семинар. Об этом сообщает пресс-служба КСП Петербурга.
Очень много нарушений КСП зарегистрировала в сфере муниципальных закупок. За два с половиной года администрация МО Гагаринское приняла и оплатила работы, товары и услуги плохого качества на общую сумму более трех с половиной миллионов рублей.
Также много нарушений выявили в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Установили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и неэффективное использование средств местного бюджета.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП нашла в Красном Селе бюджетных нарушений на 42 миллиона рублей.
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