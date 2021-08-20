Ученые на видео показали, как коронавирус проникает из носа человека ему в мозг

Ученые на видео показали, как коронавирус проникает из носа человека ему в мозг
Коронавирус из носа стремительно добирается к легким, а затем, размножившись, в мозг. Фото: скрин видео

Ученые визуализировали процесс распространения коронавируса в организме человека. В режиме реального времени они показали, как стремительно вирус из носовой полости добирается к легким, а затем, размножившись, в мозг. Для этого они ввели в организмы мышей светящиеся белки.

Видео создала международная группа ученых. В работе принимали участие исследователи из Америки, Канады, Германии. Исследование о распространении SARS-CoV-2 в живом организме проводилось на мышах, рассказали ученые в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Как установили исследователи, вирус добирается до легких из носовой полости всего за сутки. На третий день он уже размножается по всему организму, захватывая другие органы. На четвертый день коронавирус добирается до мозга. На шестой день зараженные мыши умирали.

При этом в организмы мышей вводили полученные из плазмы человека антитела. Если мыши получали их до заражения коронавирусом, то распространение вируса удавалось предотвратить. Если после заражения, то на третий день мыши выздоравливали.

По словам соавтора исследования Прадипа Учила, теперь с помощью этого метода можно будет эффективнее разрабатывать меры борьбы с COVID-19.

Ранее ученые из университета в Сан-Диего в Калифорнии сообщили, что нашли механизм, позволяющий ковиду проникать в клетки человека.

По данным EurekAlert, путь к заражению клеток человека коронавирусу открывают гликаны — молекулы, работающие «отпирающим механизмом» в клетках.

борьба с коронавирусом видео ученые


 

Новости партнеров
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный выставит на торги часть Мытного двора
Дворцовый мост и Большой проспект ПС «окрасятся» в цвета российского триколора
Ученые: эффективность вакцины против коронавируса снижается
Жертвами коронавируса за сутки стали 39 петербуржцев
Муж Елизаветы Боярской стал главным героем клипа группы «Моя Мишель»
С 25 августа на КАДе у Мурманского шоссе перекроют две полосы движения
Ученые на видео показали, как коронавирус проникает из носа человека ему в мозг
В Ленобласти еще 227 человек заболели коронавирусом