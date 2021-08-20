Ученые на видео показали, как коронавирус проникает из носа человека ему в мозг

Коронавирус из носа стремительно добирается к легким, а затем, размножившись, в мозг. Фото: скрин видео

Коронавирус из носа стремительно добирается к легким, а затем, размножившись, в мозг. Фото: скрин видео

Ученые визуализировали процесс распространения коронавируса в организме человека. В режиме реального времени они показали, как стремительно вирус из носовой полости добирается к легким, а затем, размножившись, в мозг. Для этого они ввели в организмы мышей светящиеся белки.

Видео создала международная группа ученых. В работе принимали участие исследователи из Америки, Канады, Германии. Исследование о распространении SARS-CoV-2 в живом организме проводилось на мышах, рассказали ученые в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Как установили исследователи, вирус добирается до легких из носовой полости всего за сутки. На третий день он уже размножается по всему организму, захватывая другие органы. На четвертый день коронавирус добирается до мозга. На шестой день зараженные мыши умирали.

При этом в организмы мышей вводили полученные из плазмы человека антитела. Если мыши получали их до заражения коронавирусом, то распространение вируса удавалось предотвратить. Если после заражения, то на третий день мыши выздоравливали.

По словам соавтора исследования Прадипа Учила, теперь с помощью этого метода можно будет эффективнее разрабатывать меры борьбы с COVID-19.

Ранее ученые из университета в Сан-Диего в Калифорнии сообщили, что нашли механизм, позволяющий ковиду проникать в клетки человека.

По данным EurekAlert, путь к заражению клеток человека коронавирусу открывают гликаны — молекулы, работающие «отпирающим механизмом» в клетках.