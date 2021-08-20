На выходных в Петербурге пройдут дожди

В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ближайшие выходные в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ветер в Северной столице ожидается юго-западный, южный, умеренный.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 августа столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Такая же погода ожидается в Петербурге и в воскресенье, 22 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.