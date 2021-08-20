На выходных в Петербурге пройдут дожди

На выходных в Петербурге пройдут дожди
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ближайшие выходные в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что ветер в Северной столице ожидается юго-западный, южный, умеренный.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 21 августа столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Такая же погода ожидается в Петербурге и в воскресенье, 22 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

дожди погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заводу «Газпрома» в Ленобласти ВЭБ.РФ одобрил еще 445 млрд рублей
Днем 20 августа задержали 9 авиарейсов из Пулково
В Колпино девять спасателей тушили постройку
Из Петербурга в Тюмень «Победа» запускает прямые рейсы
На выходных в Петербурге пройдут дожди
Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность
В Петербурге больных COVID принимают 18 больниц
В центре Петербурга каршеринг выехал на встречку