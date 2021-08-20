Юрист рассказала россиянам, как вернуть товар без чека

Следует быть настойчивым и собрать как можно больше доказательств совершения покупки. Фото: Рixabay

Следует быть настойчивым и собрать как можно больше доказательств совершения покупки. Фото: Рixabay

Совершив покупку, мы часто, не задумываясь, выкидываем чек, но спустя несколько дней вдруг понимаем, что вещь совсем не подходит. В магазинах, как правило, предупреждают, что не принимают обратно товар без чека, но согласно законодательству оформление возврата или обмена товара без чека возможно, рассказала юрист Светлана Петропольская.

О том, что покупатель имеет право совершить возврат или обмен товара даже без чека, говорят статья 493 Гражданского кодекса и закон о защите прав потребителей, объяснила заместитель главы юридической компании Urvista Светлана Петропольская агентству «Прайм».

Осуществить операцию без чека можно, путем несложных действий доказав, что вы действительно совершали покупку. К примеру, если товар был оплачен безналичным расчетом, в качестве доказательства можно предъявить уведомление об оплате. Банк также может выписать электронный чек, в котором указывается дата, место и наименование покупки.

Также, добавляет эксперты, все магазины в обязательном порядке ведут учет продаж, а значит, могут найти информацию и о вашей покупке, что подтвердит правдивость ваших слов и доводов.

В случае, если персонал отказывается идти навстречу и разбираться в ситуации, следует позвать старшего сотрудника. Действуя таким образом, можно дойти и до высшего руководства. «Чем дальше пойдете — тем больше вероятность получения обратной связи», — убеждена юрист.

Кроме того, не надо забывать, что к товару, помимо чека, обычно прилагается гарантийный талон, паспорт или инструкция по применению. Можно предоставить все эти документы, чтобы развеять сомнения сотрудников магазина. В некоторых случаях имеет смысл запросить запись камер видеонаблюдения или найти свидетелей вашей покупки. В этой роли может выступить и друг, и член семьи, если в тот момент он находился с вами рядом.

Однако настаивая на возврате или обмана товара, важно помнить, что повреждения и признаки эксплуатации будут надежным основанием для отказа. Наконец, совершить операцию можно только в течение 14 дней после покупки.