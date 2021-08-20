В 2022 году в Петербурге благоустроят три площадки у метро

В 2022 году в Петербурге благоустроят три площадки у метро
Площадки у метро благоустроят в 2022 году. Фото: Яндекс.Панорама

В Выборгском районе Северной столицы в следующем году обещают благоустроить три площадки у станций метрополитена.

Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, объезжая Выборгский район, заняться территорией у входа в метро хотят на станциях «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас».

Бондаренко заявил, что в 2021 году создадут проекты работ, а уже в следующем специалисты приступят к их реализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция станции метрополитена «Технологический институт-1» идет уже больше года. Вестибюль обещают открыть только в декабре 2021-го. В КРТИ объяснили отставание от сроков. На основных конструкциях выявили значительные водопроявления, которые требуют устранения.

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