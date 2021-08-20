Американские ученые выяснили, как коронавирус «взламывает» клетки организма

Американские ученые выяснили, как коронавирус &#171;взламывает&#187; клетки организма
Коронавирусу фактически "открывают дорогу" к здоровым и незащищенным клеткам. Фото: unsplash

Американские исследователи выявили новый механизм, который участвует в распространении вируса SARS-CoV-2 по организму. Свои выводы ученые изложили в статье, которую опубликовало научное издание Nature Chemistry.

Согласно данным специалистов, по краям S-белка расположены гликаны — молекулы, чьей функцией является «отпирание» механизма, который отвечает за противостояние инфекции. Прибегнув к помощи суперкомпьютера, американские ученые смогли смоделировать функционирование молекулярного механизма «взлома» клетки.

Примечательно, что эти молекулы действительно ведут себя как «нарушителизакона». Гликан N343 переключает рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка в открытое положение, после чего «путь» коронавирусу в клетку открыт, чем немедленно пользуется инфекция. Гликан N343 фактически является «стрелочником», переводя RBD из закрытого, в открытое положение и тем самым представляя доступ к рецептору АСЕ-2 клетки-хозяина.

Для создания модели исследователи сначала использовали Comet в Суперкомпьютерном центре Калифорнийского университета в Сан-Диего, но завершили эксперимент на Longhorn в Техасском центре передовых вычислений в Остине. Достигнутая вычислительная мощность позволила специалистам отследить и проанализировать функционирования RBD на атомарном уровне с более чем 300 точек зрения.

Напомним, что в это же время ученые заявили о тревожащем факте: защитное действие вакцины от коронавируса постепенно снижается. В первую очередь, это касается препарата Pfizer. Спустя три месяца после второго этапа вакцинации уровень эффективности снизился с 85% до 75%, то есть на 10%. Вакцина AstraZeneca показала снижение на 7%, с 68% до 61%.

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