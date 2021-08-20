Скончался заслуженный артист РСФСР Сиин-оол Оюн

Скончался заслуженный артист РСФСР Сиин-оол Оюн
Сиин-оол Оюн умер на 87-м году жизни. Фото: кадр из фильма «Люди голубых рек»

На 87-м году жизни умер заслуженный артист РСФСР и театральный педагог Сиин-оол Оюн. Зрителю он известен по роли в фильме «Люди голубых рек», который был снят в Петербурге на «Ленфильме»

Об этом сообщается на сайте Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола в пятницу, 20 августа.

«Человек с большим сердцем, обаятельнейшей улыбкой, красивый человек. С неиссякаемой энергией, со множеством идей, с жаждой к жизни, к новым встречам, к новым знаниям, с мечтой о фехтовальном движении в республике. Сегодня его не стало, — заявляется в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японский актер, режиссер и мастер боевых искусств Сонни Тиба (настоящее имя Садахо Маэда) скончался в возрасте 82 лет.

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