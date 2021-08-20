Сама подала голос: годовалую малышку нашли спустя 4 дня под Смоленском

Сама подала голос: годовалую малышку нашли спустя 4 дня под Смоленском
Девочка ушла из дома. Спасатели нашли ее спустя 4 дня. Фото: Pixabay

Покусанная насекомыми, измотанная и голодная годовалая малышка найдена в лесу спустя четыре дня в Темкинском районе Смоленской области. Девочка, который только год и 10 месяцев, нашла в себе силы и отозвалась на крики спасателей.

Следственные органы следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по статье Убийство малолетнего».

Маленькая девочка утром 17 августа ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района. Домой самостоятельно она уже не вернулась.

Начались масштабные поисковые мероприятия. Малышку искали сотрудники Следственного комитета России, УМВД , МЧС, военнослужащие, поисково-спасательные отряды «Сальвар», «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди.

Надежда почти пропала, ведь наступили четвертые сутки поиска ребенка. Никто не мог поверить, что годовалая малышка способна была пройти четыре километра от своего дома.

Но девочка сама отозвалась на голос спасателей. Ее тело было в укусах насекомых. Сейчас врачи оказывают ей помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине ребенок отравился таблетками.

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