«Бред»: МакSим опровергла информацию о скорых выступлениях

Певица МакSим опровергла информацию о возвращении к концертной деятельности в ближайшее время.

Соответствующее заявление она сделала в Instagram-stories. Певица показала подписчикам фейковую рекламу, которая представляет собой якобы скриншот ее Stories. В публикации сообщалось, что только вышедшая из комы МакSим выступит на спортивном мероприятии.

«Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всей фанатов «Знаешь ли ты», — написано в рекламе.

МакSим рассказала, что эта реклама – фотошоп, и ни она, ни ее представители ничего подобного не публиковали.

«Не хотела комментировать этот бред», — призналась артистка.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица МакSим частично потеряла память из-за болезни.