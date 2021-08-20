«Бред»: МакSим опровергла информацию о скорых выступлениях

&#171;Бред&#187;: МакSим опровергла информацию о скорых выступлениях
Певица Макsим прокомментировала информацию о своих выступлениях. Фото: скриншот instagram/maksimartist

Певица МакSим опровергла информацию о возвращении к концертной деятельности в ближайшее время.

Соответствующее заявление она сделала в Instagram-stories. Певица показала подписчикам фейковую рекламу, которая представляет собой якобы скриншот ее Stories. В публикации сообщалось, что только вышедшая из комы МакSим выступит на спортивном мероприятии.

«Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всей фанатов «Знаешь ли ты», — написано в рекламе.

МакSим рассказала, что эта реклама – фотошоп, и ни она, ни ее представители ничего подобного не публиковали.

Максим сделала заявление. Фото: скриншот Instagram

«Не хотела комментировать этот бред», — призналась артистка.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица МакSим частично потеряла память из-за болезни.

выступления инстаграм МакSим


 

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