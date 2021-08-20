Мужчина пырнул ножом сотрудницу сауны на Пискаревском ради 20 тысяч

Мужчина пырнул ножом сотрудницу сауны на Пискаревском ради 20 тысяч
Полицейские начали розыск злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурге посетитель сауны устроил поножовщину ради легкой наживы. Мужчина был в сопровождении розоволосой девушки, теперь молодых людей разыскивают.

В ночь на пятницу, 20 августа, в отдел полиции обратилась женщина, работающая в сауне на Пискаревском проспекте, дома № 10. Она рассказала, что двое посетителей нанесли ей несколько ранений ножом, отобрали 20 тыс. рублей, после чего скрылись.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшей потребовалась медпомощь. В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка, ведется розыск подозреваемых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком.

новости СПб ограбление поножовщина


 

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