«Ингосстрах» приобрел петербургского страховщика «Капитал-полис Медицина»

Петербургская страховая компания «Капитал-полис Медицина» перешла во владения АО «Инвест-Полис», входящее в группу компаний «Ингосстрах».

Смена собственника отразилась в ЕГРЮЛ 12 августа. Новым владельцем 100% компании стало АО «Инвест–полис». Таким образом, группа «Капитал Полис» продала один из трех своих активов.

Гендиректор «Капитал-полиса» Алексей Кузнецов рассказал «РБК Петербург», что причиной продажи стала сильная зарегулированность рынка ОМС.

Сумма контракта неизвестна, но вырученные средства будут направлены на развитие IT-сегмента и расширение сети центров. В планах у компании – открытие пятого медцентра в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге хозяев опасных собак могут обязать платить страховку.