Из разбитой легковушки спасатели и медики вытаскивали пьяного петербуржца

Пьяный автомобилист устроил ДТП на Дальневосточном проспекте. У месту происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции.
Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что легковой автомобиль оказался на тротуаре с разбитой передней частью. Машину окружили спасатели. Причины случившегося не приводятся.
По словам очевидцев, из транспортного средства достали мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении. Автомобилиста посадили в машину ДПС, но в этот момент за него начала заступаться нетрезвая женщина.
«Нет основания задерживать мужчину», — кричала горожанка.
Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины.