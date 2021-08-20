Из разбитой легковушки спасатели и медики вытаскивали пьяного петербуржца

Место ДТП на Дальневосточном. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП на Дальневосточном. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пьяный автомобилист устроил ДТП на Дальневосточном проспекте. У месту происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 20 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковой автомобиль оказался на тротуаре с разбитой передней частью. Машину окружили спасатели. Причины случившегося не приводятся.

По словам очевидцев, из транспортного средства достали мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении. Автомобилиста посадили в машину ДПС, но в этот момент за него начала заступаться нетрезвая женщина.

«Нет основания задерживать мужчину», — кричала горожанка.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе пьяный велосипедист попал под колеса машины.