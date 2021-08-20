Автомобили устроили ДТП на пешеходном переходе в Центральном районе

ДТП на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на перекрестке Невского и Литейного проспектов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария случилась поздним вечером в пятницу, 20 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что обе машины сильно пострадали и встали посреди пешеходного перехода. Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на кольцевой автодороге в Петербурге произошло смертельное ДТП. Под колесами авто оказался пешеход. На выложенных кадрах видно, что на дороге собрались люди, которые что-то бурно обсуждают.