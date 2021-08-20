На КАД насмерть сбили человек

Место ДТП с пешеходом на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП с пешеходом на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На кольцевой автодороге в Петербурге произошло смертельное ДТП. Под колесами авто оказался пешеход.

Трагическая авария случилась поздним вечером в пятницу, 20 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, человека сбили насмерть на трассе КАД между поселком Мурино и съездом на проспект Культуры. человека сбили насмерть. На выложенных кадрах видно, что на дороге собрались люди, которые что-то бурно обсуждают.

Информации от официальных источников по этому поводу не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобусы встали из-за массового ДТП на Народного Ополчения.