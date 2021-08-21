На КАД между развязками с Энгельса и Культуры перекроют две полосы

Ограничения будут действовать в период с 27 августа по 2 сентября. Фото: Baltphoto

Ограничения будут действовать в период с 27 августа по 2 сентября. Фото: Baltphoto

Водителей предупредили о новых ограничениях движения в Петербурге. На КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры будут перекрыты две полосы. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать в период с 27 августа по 2 сентября.

Для транспорта перекроют вторую и третью полосы, а на третьей установят ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

Известно, что ограничения вводят в связи с ликвидацией колейности покрытия проезжей части. Работы будут производиться в две смены, в круглосуточном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе М-10 перекроют одну полосу движения в направлении Москвы.