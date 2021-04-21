На трассе М-10 перекроют одну полосу движения в направлении Москвы

Ограничения будут действительны до конца апреля 2021 года. Фото: скриншот Яндекс

Ограничения будут действительны до конца апреля 2021 года. Фото: скриншот Яндекс

Ограничения будут действовать с 21 по 30 апреля 2021 года.

На трассе М-10 в Тосненском районе ввели ограничение пропускной способности. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что ограничения будут действительны с 21 по 30 апреля 2021 года в связи с ремонтными работами. Приводить в порядок будут деформационный шов на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино. При этом движение в сторону Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали об ограничениях движения на Литейном мосту с 20 апреля по 7 мая. Государственная административно-техническая инспекция предупредила водителей об ограничениях движения, которые введут на время ремонта Литейного моста.