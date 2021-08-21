Жителей Ленобласти ожидают ливни и грозы на выходных

Жителей Ленобласти ожидают ливни и грозы на выходных
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды в эти выходные. Об предупредили в ГУ МЧС по региону.

Местным жителям обещают не только ливни, но и грозы.

— 21 августа в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни и грозы. 22 августа местами ожидаются грозы, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют оставаться дома и отправляться на катерах и лодках на водоёмы во время непогоды. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов. Днем, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут +16…+21 градус. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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