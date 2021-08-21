«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме белого цвета

В субботу, 21 августа, «Зенит» сыграет с «Уфой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Игроки петербургского клуба выйдут на поле в форме белого цвета. Ожидается, что на поле сегодня выйдет новичок «Зенита» Клаудиньо.

Матч обслужит бригада Павла Шадыханова.

Матч «Зенит» и «Уфа» пройдет на стадионе «BetBoom Арена» пройдет уже сегодня. Стартровый свисток прозвучит в 18:00 по петербургскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки».