Житель Петербурга попал в ДТП на угнанном автомобиле

В Красносельском районе Петербурга мужчина угнавший автомобиль, попал на нем в аварию.

Дорожный инцидент произошел 18 августа у дома 5 по Петергофскому шоссе. В ДТП попали два автомобиля «Хендай». По предварительной информации, мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис» белого цвета столкнулся с автомобилем «Хендай Соната» под управлением 44-летним водителем. Мужчину, который был за рулем первой иномарки, госпитализировали в городскую больницу №26 с многочисленными травмами.

Ранее в полицию обратилась женщина 1994 года рождения и сообщила о том, что у нее угнали «Хендай Солярис» белого цвета, на котором и двигался мужчина попавший в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в 3 часа ночи в полицию обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он сообщил, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, припаркованный у дома №23/1. Вору при этом стало плохо.