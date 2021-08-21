В Невском районе 15 человек тушили подвал

В Невском районе 15 человек тушили подвал
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В субботу, 21 августа, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:49. Пожар произошел на Российском проспекте, 1.

В подвале жилого дома горел мусор на площади пять квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 11:03.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

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