В Невском районе 15 человек тушили подвал

В субботу, 21 августа, в Невском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:49. Пожар произошел на Российском проспекте, 1.
В подвале жилого дома горел мусор на площади пять квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 11:03.
Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.