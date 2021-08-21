Эксперты разрешили использовать «Спутник Лайт» для пожилых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт» для людей старше 60 лет.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».