Эксперты разрешили использовать «Спутник Лайт» для пожилых

Эксперты разрешили использовать &#171;Спутник Лайт&#187; для пожилых
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт» для людей старше 60 лет.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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