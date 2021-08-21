У петербуржцев появится доступ к электронным медкартам своих детей

Жители Петербурга в следующем году получат доступ к медкартам своих детей. Фото: pixabay

Жители Петербурга в следующем году получат доступ к медкартам своих детей. Фото: pixabay

Кроме того, доступ к данным медицинской карты появится еще и у опекунов и граждан, ухаживающих за тяжелобольными родственниками.

Петербуржцы в следующем году получат доступ к электронным медицинским картам своих детей. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на слова главы городского центра электронного здравоохранения Алексея Архипова.

Так, у родителей появится доступ к медданным своих детей. Это произойдет примерно в середине 2022 года. Новая услуга будет доступна через портал госуслуг, учетные записи на котором в данный момент могут иметь только лица, достигшие 18 лет.

Помимо родителей, возможность просматривать данные смогут опекуны и ухаживающие за тяжелобольными родственниками люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге больных COVID принимают 18 больниц.